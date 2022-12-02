Джамала показала обесточенный Киев и поблагодарила украинцев за помощь друг другу: "Должны быть едиными"

Победительница "Евровидения-2016" Джамала опубликовала фото Киева, утонувшего в темноте в результате массированных ракетных ударов по Украине.

В своем сообщении певица хотела показать, к каким последствиям приводит российская агрессия и почему приходится проходить украинцам сейчас. Однако, как отметила Джамала, скоро Россия сама уже давно погрузилась в темноту.

"Россия нагло пытается лишить украинцев тепла, света и воды. И она не планирует останавливаться. Сегодня снова тревоги...Предыдущие удары привели к тому, что сейчас дефицит производства электроэнергии составляет около 30%. Это существенный процент, к сожалению. Тысячи городков, сел и около 6 миллионов человек сейчас без света. Раньше ездила на поезде и видела освещенные ночью улицы, на этот раз увидела страну во тьме. Страна-агрессор хочет погрузить Украину в эту тьму, а в то же время уже давно сама в ней тонет", — написала Джамала.

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Также певица поблагодарила украинцев за их несокрушимость, особенно работников критической инфраструктуры, которые и днем, и ночью работают над восстановлением энергообеспечения страны.

"Я благодарю всех тех, кто работает и восстанавливает свет. Это более 1000 специалистов. Вы — герои! Спасибо людям, которые помогают друг другу в это сложное время. Мы должны быть единственными, насколько это возможно", — добавила артистка.

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