Джамала показала первые шаги годовалого сына и как он играл с двумя старшими братьями

Джамала с сыном / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала впервые за долгое время показала сразу трех подросших сыновей.

В своем фотоблоге артистка поделилась, что сегодня, 24 июля, ее младшему сыночку Алиму исполнился 1 год и два месяца. По этому случаю звездная мама поделилась семейным контентом. На кадре виднеются ее трое подросших сыновей. Заметно, что самый младший Алим начинает делать свои первые шаги. Возле него появились двое старших братьев Эмир и Селим. Все парни играли на диване и пристально следили за крохой.

Сыновья Джамалы / © instagram.com/jamalajaaa

Сыновья Джамалы / © instagram.com/jamalajaaa

"Год и два", - подписала кадры певица.

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К слову, младшего сына Джамала родила 24 мая прошлого года. С тех пор певица не показывает его лицо. Ранее многодетная мама делилась, что Алим еще слишком маленький для публичной жизни. Поэтому как только малыш подрастет — Джамала охотно покажет его фанам.

Напомним, недавно актриса Лилия Ребрик показалась с тремя дочерьми и мужем на отдыхе и призналась, как из Украины в Турцию добиралась.