Джамала показала первые трогательные кадры с выписки из роддома с мужем и детьми

Украинская певица Джамала, которая недавно сообщила о рождении третьего сына, показала, как прошла ее выписка из роддома.

Так, в своем фотоблоге исполнительница восхитила нежными кадрами, где предстает с новорожденным сыном Алимом, мужем Бекиром Сулеймановым и детьми. Уже на третий день после родов семья приехала встретить нового члена семьи. На кадрах видно, как счастливый папа нежно убаюкивает малыша во время фотосессии, а Джа благодарит врачей за заботу и новую жизнь. В это время старшие сыновья супругов играются и тоже позируют перед объективом камеры.

Выписка Джамалы из роддома / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Выписка Джамалы из роддома / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Выписка Джамалы из роддома / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Выписка Джамалы из роддома / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Выписка Джамалы из роддома / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Для вписки из роддома певица выбрала красное длинное платье и дополнила его пиджаком и украшениями. Маленькие Эмир-Рахман и Селим-Гирай для встречи с братиком одели почти total-look, состоявший из одинаковых брюк и белых футболок.

Выписка Джамалы из роддома / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Отметим, что третий сын Джамалы и Бекира появился на свет 24 мая. Однако звездные родители поделились радостным известием только через три дня после рождения малыша.

Напомним, недавно блогер Даша Евтух также сообщила о пополнении в семье. Звезда Сети показала первые фото выписки и рассекретила необычное имя дочери.

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