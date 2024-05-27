Джамала показала первые трогательные кадры с выписки из роддома с мужем и детьми

Певица поделилась первыми мгновениями встречи всех трех братьев.
Украинская певица Джамала, которая недавно сообщила о рождении третьего сына, показала, как прошла ее выписка из роддома.
Так, в своем фотоблоге исполнительница восхитила нежными кадрами, где предстает с новорожденным сыном Алимом, мужем Бекиром Сулеймановым и детьми. Уже на третий день после родов семья приехала встретить нового члена семьи. На кадрах видно, как счастливый папа нежно убаюкивает малыша во время фотосессии, а Джа благодарит врачей за заботу и новую жизнь. В это время старшие сыновья супругов играются и тоже позируют перед объективом камеры.
Для вписки из роддома певица выбрала красное длинное платье и дополнила его пиджаком и украшениями. Маленькие Эмир-Рахман и Селим-Гирай для встречи с братиком одели почти total-look, состоявший из одинаковых брюк и белых футболок.
Отметим, что третий сын Джамалы и Бекира появился на свет 24 мая. Однако звездные родители поделились радостным известием только через три дня после рождения малыша.
Напомним, недавно блогер Даша Евтух также сообщила о пополнении в семье. Звезда Сети показала первые фото выписки и рассекретила необычное имя дочери.
Читайте также:
- Джамала в третий раз стала мамой и показала первое фото новорожденного сына
- Дмитрий Коляденко признался, что больше не общается с бывшей Ириной Билык: "Не подружка"
- Камалия неожиданно с экс-мужем Мохаммадом Захуром отправилась в путешествие и рассекретила куда
- Экс-министр Нищук впервые за длительное время показал двоих детей от младшей на 18 лет актрисы