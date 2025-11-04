Джамала показала редкие фото с родителями и очаровала уикендом в Стамбуле

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала наконец-то встретилась со своей семьей — артистка показала трогательные кадры из Стамбула.

Так, в Турции сейчас живут ее старшая сестра Эвелина и родители Галина и Алим. Звезда заехала в Стамбул перед путешествием в Катар и решила провести немного времени с самыми родными. В своем Instagram она поделилась теплыми семейными снимками на фоне моря — улыбающаяся, счастливая и в компании близких, которых видит нечасто.

"Истамбул. Семья. Остановка перед Катаром. Вкусно — завал", — лаконично подписала фотографии Джамала.

Джамала вместе с родителями / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сестрой / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сестрой и племянницами / © instagram.com/jamalajaaa

Фанаты сразу засыпали артистку комментариями с пожеланиями тепла и благодарности за искренние семейные моменты. Певица довольно редко радует поклонников кадрами с родными.

Напомним, недавно Джамала вместе со своим любимым сообщили о важном празднике в семье. Оказывается, у мужа исполнительницы был день рождения, и на фоне этого супруги восхитили нежными фотографиями в объятиях друг друга.