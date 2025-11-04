- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 164
- Время на прочтение
- 1 мин
Джамала показала редкие фото с родителями и очаровала уикендом в Стамбуле
Звезда залюбовала теплыми фотографиями со своей семьей.
Украинская певица Джамала наконец-то встретилась со своей семьей — артистка показала трогательные кадры из Стамбула.
Так, в Турции сейчас живут ее старшая сестра Эвелина и родители Галина и Алим. Звезда заехала в Стамбул перед путешествием в Катар и решила провести немного времени с самыми родными. В своем Instagram она поделилась теплыми семейными снимками на фоне моря — улыбающаяся, счастливая и в компании близких, которых видит нечасто.
"Истамбул. Семья. Остановка перед Катаром. Вкусно — завал", — лаконично подписала фотографии Джамала.
Фанаты сразу засыпали артистку комментариями с пожеланиями тепла и благодарности за искренние семейные моменты. Певица довольно редко радует поклонников кадрами с родными.
Напомним, недавно Джамала вместе со своим любимым сообщили о важном празднике в семье. Оказывается, у мужа исполнительницы был день рождения, и на фоне этого супруги восхитили нежными фотографиями в объятиях друг друга.