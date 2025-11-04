ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
164
Время на прочтение
1 мин

Джамала показала редкие фото с родителями и очаровала уикендом в Стамбуле

Звезда залюбовала теплыми фотографиями со своей семьей.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала наконец-то встретилась со своей семьей — артистка показала трогательные кадры из Стамбула.

Так, в Турции сейчас живут ее старшая сестра Эвелина и родители Галина и Алим. Звезда заехала в Стамбул перед путешествием в Катар и решила провести немного времени с самыми родными. В своем Instagram она поделилась теплыми семейными снимками на фоне моря — улыбающаяся, счастливая и в компании близких, которых видит нечасто.

"Истамбул. Семья. Остановка перед Катаром. Вкусно — завал", — лаконично подписала фотографии Джамала.

Джамала вместе с родителями / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала вместе с родителями / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сестрой / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сестрой / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сестрой и племянницами / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сестрой и племянницами / © instagram.com/jamalajaaa

Фанаты сразу засыпали артистку комментариями с пожеланиями тепла и благодарности за искренние семейные моменты. Певица довольно редко радует поклонников кадрами с родными.

Напомним, недавно Джамала вместе со своим любимым сообщили о важном празднике в семье. Оказывается, у мужа исполнительницы был день рождения, и на фоне этого супруги восхитили нежными фотографиями в объятиях друг друга.

Дата публикации
Количество просмотров
164
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie