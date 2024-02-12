Джамала показала редкое фото с мамой-красавицей и нежно поздравила ее с днем рождения

Также артистка показала, как они выглядели более 25 лет назад.

Украинская певица Джамала сообщила о важном празднике в ее семье. Мама исполнительницы Галина Михайловна отмечает день рождения.

По случаю юбилея артистка посвятила родному человеку пост в Instagram. Певица опубликовала свежее фото с мамой, а также адресовала ей немало нежных слов с поздравлениями. В частности, Джамала поблагодарила маму за постоянную поддержку и веру, а также отметила, что безгранично ее любит.

Джамала с мамой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Моя лучшая в мире мамочка. Сегодня у тебя юбилей. Для меня тебе всегда 25! Ты научила меня самым важным и мудрым вещам. Ты всегда веришь в меня и поддерживаешь в самые важные моменты. Наряду с тобой мне легко и спокойно. Спасибо тебе за жизнь, за советы, за веру и силу, которую ты даришь мне, даже на расстоянии. Обнимаю и сильно-сильно люблю, моя душа!" – адресовала маме Джамала.

Кроме того, певица опубликовала и архивное фото с Галиной Михайловной, сделанное более 25 лет назад. Как поделилась Джа, тогда они впервые приехали в Киев и посетили популярное заведение быстрого питания Макдональдс.

Джамала с мамой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно певица Оля Полякова показала редкое фото с мамой. Светлана Ивановна вместе с внучкой Алисой вернулась из Великобритании в Украину.

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