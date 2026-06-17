Джамала показала себя 30 лет назад в Крыму и растрогала архивным видео из детства

Джамала — сейчас и в детстве / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала поделилась редкими воспоминаниями из детства и показала себя более 30 лет назад в родном Крыму.

В своём фотоблоге артистка опубликовала архивное видео, на котором она, будучи ещё 12-летней девочкой, исполняет крымскотатарскую народную песню за семейным столом рядом с домом. На кадрах будущая звезда поет для родных и гостей, которые традиционно собирались вместе теплыми летними вечерами. Джамала призналась, что именно такие семейные встречи сформировали её любовь к музыке и стали источником вдохновения для творчества.

«Нести свой QIRIM. Летом, после долгого жаркого дня, наполненного домашними делами, мы собирались на ужин. И с нами всегда были родственники, друзья, отдыхающие, так что было перед кем выступать. „Pencereden“ меня научила моя бабушка. Песни из тех вечеров я не боюсь брать с собой в любое творческое путешествие: от поп-музыки до электроники, от симфонических проектов до джаза, от моего первого выступления на Jazz Koktebel до QIRIM», — поделилась певица.

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Дата публикации 16:19, 17.06.26 Количество просмотров 7 Джамала показала себя 12-летней в Крыму и растрогала пением

Также артистка рассказала, что в тот вечер ей аккомпанировал один из первых музыкальных наставников, сыгравший важную роль в её становлении: «На фортепиано мне аккомпанирует мой учитель сольфеджио Али Халитович Кадыров — человек, который помог мне сделать первые шаги в музыке».

В комментариях поклонники признавались, что архивные кадры вызывали у них настоящие мурашки по коже. Многие поделились собственными воспоминаниями о Крыме и выразили надежду на его возвращение под контроль Украины. А самые внимательные подписчики заметили поразительное сходство сыновей Джамалы с ней в детстве.

Какие трогательные кадры и какое счастье, что они сохранились

До слёз, спасибо тебе

Так и представляю. Дует тёплый крымский ветер. Где-то цветут абрикосы, черешня. На столе персики. Все моё детство и юность связаны с Крымом. Верю, надеюсь и почему-то знаю, что снова туда вернусь. Очень хочу показать детям чудесный Крым

Ваши сыновья — просто ваша копия в детстве

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина показала, как она выглядела 16 лет назад, до того как стала популярной.

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