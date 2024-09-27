Джамала показала семью на архивных видео из Крыма и довела до мурашек мистической песней

Украинская певица Джамала представила чувственную песню "ARAFAT DAĞINDAN", которая является первой из альбома "QIRIM".

Исполнительница спела мистическую старинную народную песню из города Акмесджит (Симферополь). Она — одна из немногих на религиозную тематику. По словам Джамалы, композиция "ARAFAT DAĞINDAN" имеет большую глубину и содержит много символизма и отсылок к истории крымскотатарского народа.

"Это, без преувеличения, одна из самых лучших, красивых и виртуозных песен не только из альбома QIRIM, но и среди всех песен мира, которые я слышала за всю свою жизнь. Это впервые именно эта старинная песня звучит таким составом, и главная сложность ее в отсутствии фиксированного ритма, потому что каждое воспевание слова имеет свободное движение, будто кружево вокруг одной ноты. Однако, эту песню мы могли бы и не услышать. Когда мы записывали альбом QIRIM, я оставила эту песню чуть ли не напоследок. Начинаем запись. Внезапно оборудование выключается впервые за три дня работы. Даже съемки клипа нам давались нелегко и были определенные препятствия", — говорит JAMALA.

Кроме того, артистка в сотрудничестве с режиссером Германом Неновым сняла самый длинный в истории украинской музыки видеоклип на песню и показала свои семейные архивы с юности в Крыму. Съемки продолжались сутки. По словам Джамалы, ей было нелегко справиться с бешеным ритмом во время грудного вскармливания 3-месячного сына.

"Это очень многослойная работа — и с точки зрения символизма, и с точки зрения режиссерских акцентов. Каждый кадр, и даже переходы между кадрами, можно разбирать с точки зрения разных месседжей и символов. Фактически действие клипа разворачивается в трех параллельных линиях — линия паломничества целого народа, линия паломничества каждой отдельной души и линия ступенек чистоты, так называемая линия выбора, перед которой рано или поздно оказывается каждый человек. В этом клипе также очень много отсылок к истории крымскотатарского народа, к личной истории Джамалы", — говорит Герман Ненов.

Джамала / Фото: Пресс-служба Джамалы

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