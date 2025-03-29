ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
759
Время на прочтение
1 мин

Джамала показала сразу троих детей и мужа на особом празднике старшего сына

У старшего сына супругов особенный день.

Автор публикации
Валерия Гажала Валерия Гажала
Джамала с мужем

Джамала с мужем / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала рассказала о празднике в семье.

Певица в фотоблоге поделилась, что ее старший сын Эмир-Рахман 27 марта отпраздновал день рождения. Ему исполнилось семь лет. Джамала вместе с мужем Бекиром организовала мальчику праздник и показала, каким он был. Так, именинник разделил свой особый день вместе с друзьями. Звездные супруги для детей заказали аниматоров, пиньяту, праздничный торт и кучу шаров для развлечений.

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Кроме того, многодетная семья в ожидании гостей также сделала совместное семейное фото. На фото попозировали все трое детей. В частности, и самый младший Алим. Правда, его лицо певица пока не показывает. А также на отдельном снимке Джа растрогала объятиями и поцелуями с возлюбленным Бекиром.

Джамала с мужем и сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с мужем и сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с мужем / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с мужем / © instagram.com/jamalajaaa

"С днем ​​рождения, наш сын Эмир-Рахман! Будь счастливым, добрым и не забывай об уважении к нам! С днем ​​рождения, наш Эмир", – восхитила артистка.

Напомним, что недавно София Ротару также поздравляла родного человека с днем рождения. Певица публично адресовала приветствия невестке Светлане.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie