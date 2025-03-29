Джамала показала сразу троих детей и мужа на особом празднике старшего сына

Джамала с мужем / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала рассказала о празднике в семье.

Певица в фотоблоге поделилась, что ее старший сын Эмир-Рахман 27 марта отпраздновал день рождения. Ему исполнилось семь лет. Джамала вместе с мужем Бекиром организовала мальчику праздник и показала, каким он был. Так, именинник разделил свой особый день вместе с друзьями. Звездные супруги для детей заказали аниматоров, пиньяту, праздничный торт и кучу шаров для развлечений.

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Сын Джамалы отмечает 7-летие / © instagram.com/jamalajaaa

Кроме того, многодетная семья в ожидании гостей также сделала совместное семейное фото. На фото попозировали все трое детей. В частности, и самый младший Алим. Правда, его лицо певица пока не показывает. А также на отдельном снимке Джа растрогала объятиями и поцелуями с возлюбленным Бекиром.

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Джамала с мужем и сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с мужем / © instagram.com/jamalajaaa

"С днем ​​рождения, наш сын Эмир-Рахман! Будь счастливым, добрым и не забывай об уважении к нам! С днем ​​рождения, наш Эмир", – восхитила артистка.

Напомним, что недавно София Ротару также поздравляла родного человека с днем рождения. Певица публично адресовала приветствия невестке Светлане.