Джамала показала свое мощное выступление с Hozier и Бренди Карлайл в Вашингтоне и вызвала восторг у U2

Украинская певица Джамала наконец-то опубликовала видео из своего выступления на престижной церемонии 45th Annual Kennedy Center Honors, которая состоялась 4 декабря в Вашингтоне, США.

Звезду пригласили выступить на премии, которой награждают знаменитостей за их вклад в развитие американской культуры. Тогда Джамала встретилась с актерами Джорджем Клуни, которого отметили этой наградой, Джулией Робертс, а также с ключевыми американскими политиками – президентом Джо Байденом, спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В конце вечера Джамала вместе с певцом Hozier и кантри-певицей Бренди Карлайл исполнила легендарный хит группы U2 Walk On и своим пением вызвала безумный восторг у присутствующих в зале. А солист U2 Боно, наблюдавший за выступлением Джа с места зрителя, так охарактеризовал выступление украинской звезды: "Когда слушал твое пение — улетел в космос". Это видно и на видео, которым исполнительница поделилась в Instagram:

"До сих пор не могу осознать, что это произошло. Впервые в истории, на 45 церемонии награждения Kennedy Center Honor, да и вообще, в этом зале – прозвучали строчки из гимна Украины в исполнении специальной версии песни Walk On группы U2", — прокомментировала видео Джамала .

Напомним, что в начале декабря Джамала была приглашена на престижную американскую премию 45th Annual Kennedy Center Honors, где на сцене Центра Кеннеди выступила вместе с Hozier и Бренди Карлайлом. Кроме того, Джамала пообщалась с президентом США Джо Байденом, спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, госсекретарем США Энтони Блинкеном. Артистка поделилась, о чем говорила с ключевыми политиками Соединенных Штатов.

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