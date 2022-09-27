Джамала показала утро своей мечты и умилила фанов кадрами с подросшими сыновьями

Певица Джамала показала, как проводит утреннее время со своими детьми.

Из-за напряженного рабочего графика Джамала редко имеет возможность проводить утро в постели, ни о чем не думая. Однако, когда такая возможность появляется, певица не пренебрегает ею.

Так в сторис в своем Instagram Джамала умилила поклонников утренними кадрами с двумя подросшими сыновьями. Видео исполнительница сопровождала своей песней "Подих".

"Утро-мечта", — подписала кадры с детьми Джамала.

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Из-за войны в Украине долгое время сыновья артистки жили вместе с ее сестрой в Турции, однако недавно приехала к маме в Польшу. Старший сын Джамала даже успел побывать на съемочной площадке польского шоу "Танцы со звездами".

Кстати, в пятом эфире танцевального проекта украинская певица поразила зрителей страстным исполнением танго и получила самый высокий балл от судей.

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