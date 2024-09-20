Джамала показалась с крошечным сыном и призналась, что ей помогает восстанавливаться после третьих родов

Украинская певица Джамала поделилась секретами заботы о себе после рождения третьего сына.

Так, на третий месяц после появления в семье маленького Алима исполнительница призналась, что работает над возвращением к желаемой форме. Впрочем, артистка отметила, что все свои ритуалы проводит не торопясь и с учетом того, чтобы не навредить маленькому сыночку, который находится на грудном вскармливании.

"Иногда людям кажется, что беременный ты 9 месяцев. То есть целых 9 месяцев ты растягиваешься. А стать как было, то должен за неделю? Hет. На возвращение тоже примерно то же время. Или больше, у всех по-разному. Что я делаю? Не тороплюсь! Потому что у меня малыш на грудном вскармливании. Это очень важно", - подчеркнула Джа в фотоблоге.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Среди основных процедур, к которым прибегает певица с целью восстановления своего тела после вынашивания малыша – посещение косметологических процедур, пилатес, йога и здоровое питание без вреда грудному вскармливанию.

"Я очень люблю эти штуки (медицинское оборудование по улучшению состояния тела – прим. ред.). Они реально работают. После вторых родов реально очень быстро все вернулось, но еще нужна физическая нагрузка. Пилатес – живот, поясница, спина говорят мне"спасибо". Ну йога туда же, как бонус афирмации. Еда. К сожалению, я не из тех девушек, которые худеют на ГВ и типа все в грудь. Hет, не в моем случае. Поэтому снова пытаюсь питаться сбалансированно, но учитывая ГВ", — поделилась звезда.

Джамала с сыном Алимом / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно Джамала рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после появления третьего ребенка.

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