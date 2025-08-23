Джамала показалась с младшим сыном и откровенно рассказала о сложностях материнства

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала показалась со своим самым младшим сынишкой и поделилась сложностями материнства.

К слову, исполнительница является многодетной мамочкой. Артистка воспитывает троих сыновей. Поклонники поинтересовались у певицы, как ей получается совмещать материнство с работой. Джамала честно призналась, что иногда бывает очень сложно, что даже хочется куда-то убежать и побыть одной. Впрочем, артистка отметила, что это лишь минутные моменты, после которых она понимает, что просто не может представить свою жизнь без этого всего.

"Иногда бывает капец как тяжело. Хочется просто убежать куда-то, спрятаться, побыть одной. Но это лишь моменты, мгновения. По факту ты понимаешь: закрываешь глаза и просто не можешь жить ни доли секунды без этого всего", - отметила артистка.

Также у Джамала поинтересовались, когда она вернется к своим спортивным тренировкам. Певица опубликовала фото, где держит маленького сына на руках. Артистка отметила, что сейчас это и есть ее тренировки.

"Вот качаю руки и ноги", - пошутила исполнительница.

