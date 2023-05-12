Джамала покорила Ливерпуль премьерой своего нового альбома о Крыме: "Мечта сбылась"

Победительница "Евровидения-2016" Джамала спела на главной сцене в Ливерпуле, который в этом году принимает конкурс от имени Украины.

Певица представила в Британии свой новый альбом Qirim, в котором дала новую жизнь старинным крымскотатарским песням, собранным за десятилетие на полуострове.

На своей странице в Instagram Джамала поделилась не только фото с выступления, но и своими переживаниями. Как отметила певица, ей было очень важно, чтобы мир услышал о ее народе и его жизни.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Моя мечта осуществилась — совместно с BBC Philharmonic Orchestra под руководством Владимира Сиренко прозвучали сразу все песни из альбома. И пока Ливерпуль утонул в ливне, меня внутри накрывало волнение, которого я не знала раньше. Мощнее, чем в 2016-м из "1944". Тогда была одна песня, а вчера — 14. И вот ты выходишь на сцену, перед глазами тысяч пятнадцать зрителей, для многих из них тебе представится возможность открыть что-то очень личное о твоем доме и народе, ведь каждая песня из пластинки — это дневник, сотканный из тоски и тревог, радости и любви. Я вижу слезы под Yosmam, вижу танцы под Noğay Beyi̇tleri̇, я чувствую, что нам с вами удалось. Удалось здесь, в музыкальной столице Британии, рассказать о нашем Крыме, о нашей величественной культуре – рассказала о своем выступлении Джамала.

Выступление Джамалы в Ливерпуле / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что уже 13 мая в Ливерпуле выберут победителя "Евровидения-2023". Букмекеры обновили свои прогнозы по поводу фаворитов конкурса и сказала, какое место стоит ожидать Украине.

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