Джамала покорила паркет польских "Танцев со звездами": сколько баллов певице поставили жюри

Вчера, 29 августа, стартовал новый сезон польских "Танцев со звездами", где участвует украинская певица Джамала.
Исполнительница Джамала вместе со своим партнером Яцеком Йешке покорила паркет польских "Танцев со звездами".
Первым танцем, который продемонстрировала полякам артистка, был вальс. Звезда была одета в сине-желтое платье, где синий символизирует небо, а желтый – подсолнечники. Вообще во время выступления украинки сцена была символически украшена. Вокруг виднелось синее небо и желтые подсолнухи.
Чувственный вальс Джамала и Яцек исполнили под песню Джона Леннона – Imagine.
Своим выступлением знаменитость просто покорила судей. Если они сначала признались, что им будет сложно оценивать украинку, то после вальса Джа жюри без сомнений поставили ей самый высокий в тот вечер бал – 37.
Кстати, и сама исполнительница просила судей объективно оценивать ее танец – обращать внимание только на профессионализм.
Отметим, что в первом выпуске польских "Танцев со звездами" лишь одна пара смогла повторить успех Джа – модель Яцек Елонек и его партнер-хореограф Майкл Данильчук.
Напомним, для Джамалы участие в шоу "Танцы со звездами" – это возможность лишний раз напомнить о войне в Украине. Артистка поделилась, что во время шоу "Танцы со звездами" пройдет сбор средств, которые будут переводить на помощь украинцам.
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