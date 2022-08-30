Джамала покорила паркет польских "Танцев со звездами": сколько баллов певице поставили жюри

Исполнительница Джамала вместе со своим партнером Яцеком Йешке покорила паркет польских "Танцев со звездами".

Первым танцем, который продемонстрировала полякам артистка, был вальс. Звезда была одета в сине-желтое платье, где синий символизирует небо, а желтый – подсолнечники. Вообще во время выступления украинки сцена была символически украшена. Вокруг виднелось синее небо и желтые подсолнухи.

Чувственный вальс Джамала и Яцек исполнили под песню Джона Леннона – Imagine.

Своим выступлением знаменитость просто покорила судей. Если они сначала признались, что им будет сложно оценивать украинку, то после вальса Джа жюри без сомнений поставили ей самый высокий в тот вечер бал – 37.

Джамала и Ятек Йешке / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Кстати, и сама исполнительница просила судей объективно оценивать ее танец – обращать внимание только на профессионализм.

Отметим, что в первом выпуске польских "Танцев со звездами" лишь одна пара смогла повторить успех Джа – модель Яцек Елонек и его партнер-хореограф Майкл Данильчук.

Напомним, для Джамалы участие в шоу "Танцы со звездами" – это возможность лишний раз напомнить о войне в Украине. Артистка поделилась, что во время шоу "Танцы со звездами" пройдет сбор средств, которые будут переводить на помощь украинцам.

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