Джамала получила престижную награду от Атлантического совета США: "До сих пор сложно поверить"

Джамала получила престижную награду от Атлантического совета США: "До сих пор сложно поверить"

С начала полномасштабного вторжения России в Украину певица Джамала ездит по странам мира, дает благотворительные концерты и публично говорит о зверствах, которые совершают российские оккупанты.

Все те усилия, которые предпринимает исполнительница, заметили в Атлантическом совете США. Джамала сегодня, 12 мая, в Вашингтоне получила престижную "Награду за выдающееся лидерство артиста".

Певица получила награду за борьбу за защиту украинской культуры и самобытности во время российского вторжения.

"Я приняла награду от имени всех украинских артистов, которые используют свой голос, чтобы рассказать о преступлениях, совершаемых Россией в Украине. Ежедневно доносят правду и усиливают поддержку нашей страны, оберегают нашу культуру и демонстрируют ее уникальность. Это наша общая борьба и наши общие маленькие победы", — отметила знаменитость.

Джамала отметила, что это мероприятие очень важно, ведь там присутствовали мировые лидеры. Певица же в свою очередь использовала шанс рассказать о войне, в частности, о спасении людей из Мариуполя.

"Важность этого мероприятия и в масштабности. Ведь приобщаются самые влиятельные люди мира: действующие и бывшие главы государств, послы, бизнесмены, известные артисты и журналисты топовых медиа. Использовала шанс рассказать о войне лично и озвучить самое главное: надо спасать Мариуполь", — добавила Джамала.

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