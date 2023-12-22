Джамала получила важную награду Турецкого Всемирного женского союза

Украинская певица Джамала была награждена Турецким Всемирным женским союзом за выдающийся вклад в тюркскую музыку.

В частности, победе поспособствовал недавний выход ее альбома "Qirim", в котором представлен ряд народных крымскотатарских песен. К слову, сама церемония награждения прошла в Стамбуле. Поэтому награду забрала сестра Джамалы. Зато певица записала видеообращение для гостей, где поблагодарила их за признание.

Джамала получила награду / Фото: facebook.com/jamalaofficial

На своей Facebook-странице Джамала еще раз выразила благодарность за награду всем организаторам события. И заверила, что продолжит обогащать свою культуру и будет еще больше распространять ее.

"Очень благодарна за награду за вклад в тюркскую культуру среди женщин. Спасибо, Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği, что вы следите за моим творчеством. Хотя одна сторона нашего сердца полна радостью, другая всегда плачет. Никогда не было просто, но я все равно продолжаю свой путь и верю только в то, что добро восторжествует", - написала артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что недавно украинскую певицу Джамалу заочно арестовали в РФ. Знаменитость отреагировала на такую новость и заговорила о собственной безопасности.

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