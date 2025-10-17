Джамала после резкой критики участников нацотбора "Евровидения" сделала важное заявление: "Беру на себя"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала заявила, что готова поддержать участников в подготовке их песен после критики предыдущих демоверсий.

Дело в том, что в этом году артистка выступает в роли продюсера нацотбора на "Евровидение-2026". Певица отметила, что может помочь доработать треки до финальной версии, даже если исполнителям не хватает ресурсов на профессиональную обработку. Она призвала участников присылать качественно записанные "демки", где уже четко прослеживается структура песни — куплет, припев, бридж и основная идея.

""Я не знаю, как сделать акцент наверх?" Сделаем. "У меня нет средств на классный продакшн?" Окей, беру на себя. Сделаем", — объявила Джамала в своих соцсетях.

Отметим, что недавно Джамала не сдержалась и резко раскритиковала демоверсии песен, которые прислали участники. Она признала, что многие композиции имеют низкое качество, слабое исполнение и проблемы с интонированием, а некоторые совсем не соответствуют стандартам международного конкурса. Несмотря на резкую оценку, артистка отметила, что среди всех работ уже есть несколько достойных песен, которые привлекли ее внимание.

