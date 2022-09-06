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Джамала после второго эфира польских "Танцев со звездами" получила один из самых низких баллов

Джамала после второго эфира польских "Танцев со звездами" получила один из самых низких баллов

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Джамала после второго эфира польских "Танцев со звездами" получила один из самых низких баллов

Джамала на польских "Танцах со звездами" / Фото: instagram.com/tanieczgwiazdami

Украинская певица Джамала продолжает свое участие в польской версии шоу "Танцы со звездами".

Во время второго эфира польской версии шоу "Танцы со звездами" Джамала вместе со своим партнером Яцеком Йешке продемонстрировали зажигательный ча-ча-ча.

Впрочем, на этот раз судьи проекта не слишком оценили танцевальные способности нашей артистки и поставили ей один из самых низких баллов – 25. Однако Джа в шоу осталась, а после второго эфира проект покинул детектив Кшиштоф Рутковский.

Как рассказала Джамала после выступления, этот танец она посвятила полькам, украинкам и родной сестре Эвелине:

"Это выступление я посвящаю всем сильным женщинам в Польше, которые помогают украинкам словно родные сестры! Украинкам, которые борются с оккупантом: как медики, военные и волонтеры! Моей сестре Эвелине. Настоящая скала и моя опора. С днем рождения, сестра. Вместе мы strong enough!" – сказала Джа.

Напомним, что ранее Джамала назвала главное отличие между польскими и украинскими "Танцами со звездами". Исполнительница напомнила, что во время ее выступлений в "Танцах со звездами" люди смогут присылать средства, которые пойдут на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. Поэтому цель Джамалы – остаться в шоу как можно дольше.

Кроме того, певица рассказала, что участие в польской версии проекта оказалось для нее намного тяжелее, чем в украинской.

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