Джамала после второго эфира польских "Танцев со звездами" получила один из самых низких баллов

Во время второго эфира польской версии шоу "Танцы со звездами" Джамала вместе со своим партнером Яцеком Йешке продемонстрировали зажигательный ча-ча-ча.

Впрочем, на этот раз судьи проекта не слишком оценили танцевальные способности нашей артистки и поставили ей один из самых низких баллов – 25. Однако Джа в шоу осталась, а после второго эфира проект покинул детектив Кшиштоф Рутковский.

Как рассказала Джамала после выступления, этот танец она посвятила полькам, украинкам и родной сестре Эвелине:

"Это выступление я посвящаю всем сильным женщинам в Польше, которые помогают украинкам словно родные сестры! Украинкам, которые борются с оккупантом: как медики, военные и волонтеры! Моей сестре Эвелине. Настоящая скала и моя опора. С днем рождения, сестра. Вместе мы strong enough!" – сказала Джа.

Напомним, что ранее Джамала назвала главное отличие между польскими и украинскими "Танцами со звездами". Исполнительница напомнила, что во время ее выступлений в "Танцах со звездами" люди смогут присылать средства, которые пойдут на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. Поэтому цель Джамалы – остаться в шоу как можно дольше.

Кроме того, певица рассказала, что участие в польской версии проекта оказалось для нее намного тяжелее, чем в украинской.

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