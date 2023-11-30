Джамала после заочного ареста в России заговорила об угрозе ее безопасности

Украинская певица Джамала прокомментировала новость, что в России ее заочно арестовали.

В Instagram исполнительница призналась, что она не понимает, почему из всех украинских артистов именно ей выпала такая "честь". Певица говорит, что все знаменитости из Украины публично рассказывают о преступлениях российских оккупантов на украинских землях, однако в РФ не всех обвиняют в распространении "фейков".

"Не могла уснуть этой ночью, все думала, почему именно я? Мы же все украинцы постим, ездим, собираем, говорим и делаем все возможное. Почему же именно я? Возможно, их ужасает влияние, география стран и платформы, которые доступны мне благодаря моей музыке", — поделилась мыслями артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица говорит, что не сразу заметила новости, что в РФ ее арестовали заочно и объявили в международный розыск, ведь принимала участие в съемках новогоднего проекта. Сейчас артистка задумывается над собственной безопасностью и пытается узнать, как поступок страны-агрессора повлияет на это.

"Утром я была на съемках телевизионного проекта, посвященного Рождеству, для которого готовила специально колядку, выбирала, работала над аранжировкой, была полностью погружена в творческий процесс… И уже к вечеру узнаю такие новости. Я пока не знаю всех деталей относительно реальной угрозы для моей безопасности, буду узнавать...", — поделилась артистка.

Джамала также подчеркнула, что пусть ее заочный арест станет напоминанием о том, что Россия – террористическая страна, способная только на преступления.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Пусть это станет напоминанием именно об этих событиях и доказательством российского произвола и невежества на глазах у всего мира. Я публичная личность, певица, но одновременно просто женщина, дочь, жена и мама, которая сейчас в двух параллельных мирах: один, куда все мы направляемся, а другой — в котором не хотим быть", — добавила артистка.

Напомним, недавно стало известно, что в РФ Джамалу объявили в розыск. Впоследствии исполнительницу заочно арестовали. Причиной тому стало то, что артистка распространяет "фейки" об оккупантах. Более того, пропагандисты даже навели "доказательства" – пост звезды в Instagram за 4 апреля 2022 года, где она рассказывала о преступлениях российских военных на территории Киевской области.

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