Джамала после землетрясения в Турции принесла цветы к посольству в Киеве: "Неиссякаемая боль"

Украинская певица Джамала не смогла остаться в стороне от страшной трагедии в Турции — сильное землетрясение унесло жизни около 30 тысяч жителей страны.

Исполнительница выразила свои соболезнования семьям, потерявшим близких, и принесла цветы к турецкому посольству в Киеве, чтобы почтить память погибших.

"Сердечные соболезнования пострадавшим от землетрясения. Каждый день просматривая новостную ленту, меня парализуют цифры. К смерти нельзя привыкнуть, даже в стране, которую россия уничтожает каждый день. К смерти нельзя быть готовым", — написала в Instagram артистка.

Для Джамалы Турция – особая страна, ведь там уже долгое время живет ее сестра, а во время полномасштабной войны в Украине именно эта страна стала убежищем для певицы и ее сыновей.

"Турция стала для меня прибежищем в самое страшное время моей жизни. Это дом моей сестры, близких и множества людей с добрыми сердцами. Неиссякаемая боль течет в моей крови от новостей о том, сколько десятков тысяч потеряли самое ценное — жизнь", — добавила Джамала. .

Ранее звезды украинского шоубизнеса отреагировали на трагедию и выразили соболезнования всем пострадавшим от землетрясения в Турции.

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