Джамала поздравила сына с первым годом жизни и показала его на редких кадрах

Джамала с семьей / © instagram.com/jamalajaaa

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Сегодня, 24 мая, певица Джамала празднует день рождения самого младшего сына.

Так, в эту дату маленькому Алиму исполняется один год. В фотоблоге звездная мама посвятила ему пост и показала серию фото. В частности, обнародовала, как во время импровизированной фотосессии попозировала с сыном дома. Для милых фото Джа надела роскошный фатиновый пиджак и серые брюки. А именинник в объятиях мамы был в белом боди.

Джамала с сыном Алимом / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сыном Алимом / © instagram.com/jamalajaaa

Также в сторис певица сделала фото Алима с праздничной открыткой, где виднеется его возраст - один годик. Правда, как и раньше, Джамала воздерживается от публичности для сына и не показывает его. Впрочем, невооруженным глазом заметно, как мальчик подрос и уже ходит в ходунках.

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Джамала с сыном Алимом / © instagram.com/jamalajaaa

"1. с днем рождения, Алим!" - восхитила подписью кадров звезда.

В комментариях семью исполнительницы уже поздравили с нежным праздником и засыпали ее пожеланиями: "Пусть растет самым счастливым и здоровым", "Поздравляем!".

Напомним, недавно модель Самвел Туманян, который принимал участие в "Топ-модели по-украински", впервые стал отцом и показал своего сына. Кроме того, блогер раскрыл имя первенца.