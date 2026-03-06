Джамала

Известная украинская певица Джамала порадовала поклонников новой премьерой. Артистка представила песню «Замовкни» и лирик-видео к ней. Композиция стала третьей работой из будущего альбома «Рух мій», который выйдет уже 27 марта.

Новый трек выполнен в стиле альтернативного попа с минималистичной электроникой. В центре истории — момент, когда человек решает не втягиваться в чужие конфликты и выбирает собственный покой и внутреннюю свободу.

По словам певицы, идея композиции родилась из жизненных наблюдений. Артистка рассказывает, что иногда в компаниях друзей случаются ситуации, когда люди расходятся, а другие невольно оказываются между двух сторон и будто должны определиться, кого поддерживать.

«В определенный момент я поняла: самое важное — не создавать лишней драмы. Не позволять чужому конфликту втянуть тебя в водоворот эмоций и обвинений. Молчание может быть силой. Иногда „замолчи“ — это не про агрессию, а про грань: „Иди себе, не трать свое время на меня. Я не для тебя…“», — поделилась артистка.

В композиции чувствуется откровенность без прикрас — в строках звучит: «А мені байдуже… Я не хочу бачити і чути». Но за этим внешним холодом на самом деле стоит не равнодушие, а внутреннее осознание.

Главная героиня больше не делает вид, что все в порядке, когда чувства уже исчезли. Она не пытается доказать свою правоту и не ищет поддержки на чьей-то стороне — вместо этого просто выбирает отойти и оставить эту историю позади.

Вместе с песней вышло и лирик-видео, режиссером которого стала Леся Подолянко. В кадре появляется только сама певица — ее образ окружают цветы, символизирующие одновременно нежность и силу. Камера постоянно движется вперед, создавая ощущение изменений и нового этапа.

«Идея этого lyric-видео о внутренней свободе женщины, которая легко отпускает того, с кем ей больше не по пути. Видео построено на крупных портретах Джамалы, через которые раскрываются эмоции. В центре внимания только она, ее взгляд и харизма и кайфовость», — пояснила режиссер.

Кстати, премьеру видео символически приурочили к Международному женскому дню. Таким образом команда артистки хотела подчеркнуть идею женской свободы и права каждой выбирать собственный путь.

К слову, альбом «Рух мій», в который войдет новый трек, станет личной музыкальной историей Джамалы о жизни, которая продолжается несмотря на любые трудности.

Как говорит певица, в нем собраны эмоции, переживания и моменты, которые вдохновили ее на создание новых песен. «Во всем есть движение. Без движения не существует жизни», — подчеркнула артистка.

