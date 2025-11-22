Джамала приоткрыла занавес нацотбора на "Евровидение-2026" и заинтриговала участниками: "Это открытие"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала рассказала подробности нацотбора на "Евровидение-2026" и чего ожидать от будущих участников музыкального конкурса.

Так, исполнительница сообщила, что лонглист уже сформирован и готовится к публикации на официальных площадках. Перед этим Джамала как нынешний музыкальный продюсер Нацотбора призналась, что несколько изменила свои критерии отбора конкурсантов. В частности, слушала претендентов не под углом эпатажности или скандальности, а в приоритет ставила именно звучание артиста.

И пока звезда не может разглашать имен исполнителей лонглиста, она все же немного приоткрыла завесу их потенциала. По словам Джамалы, украинцы будут поражены нынешними конкурсантами, среди которых много молодых, но талантливых артистов.

«Очень рада, что мне представилась возможность собрать настоящих певцов. Почему я так подчеркиваю это? Потому что „Евровидение“ выбирало такие формы с провокациями, эпатажность и еще что-то, что забывалось пение вживую и голос. Я акцентировала на этом постоянно. Я могу точно сказать, что это будут жемчужины, открытия. Мне не терпится! Будут классные ребята. Поэтому голосуйте, когда будет Нацотбор», — рассказала Джамала в интервью М1.

