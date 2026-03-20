Джамала пришла на день рождения Лины Костенко и показала, как выглядит 96-летняя поэтесса сейчас
Певица пришла на праздник с сюрпризом.
Известная украинская певица Джамала показала, как легендарная поэтесса Лина Костенко праздновала 96-й день рождения.
Исполнительница поделилась редкими кадрами с праздника в Instagram. Заметно, что Лина Васильевна традиционно собрала всех самых близких ей за одним столом. К компании присоединилась и Джамала. Сначала ее встретила дочь именинницы Оксана Пахлевская и выяснилось, что писательница ждала певицу, ведь накануне как раз подписала для нее книгу.
Пройдя в комнату, артистка поздравила Лину Васильевну букетом цветов и села рядом с ней поговорить. Во время разговора они обменялись взаимными теплыми словами привязанности и любви и были несказанно рады видеть друг друга.
В свою очередь счастливая певица при встрече искренне назвала Костенко «музой» и поздравила ее с 96-летием. На редких кадрах Лина Васильевна предстает улыбающейся в нарядном образе и с макияжем. Джамала призналась, что эта встреча стала для нее довольно особенной и большой ценностью.
«Не передать словами, что я чувствую. С днем рождения, Лина Васильевна!» — растрогала звезда поздравлениями.
