Джамала пришла на день рождения Лины Костенко и показала, как выглядит 96-летняя поэтесса сейчас

Певица пришла на праздник с сюрпризом.

Валерия Гажала
Джамала и Лина Костенко

Джамала и Лина Костенко / © instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица Джамала показала, как легендарная поэтесса Лина Костенко праздновала 96-й день рождения.

Исполнительница поделилась редкими кадрами с праздника в Instagram. Заметно, что Лина Васильевна традиционно собрала всех самых близких ей за одним столом. К компании присоединилась и Джамала. Сначала ее встретила дочь именинницы Оксана Пахлевская и выяснилось, что писательница ждала певицу, ведь накануне как раз подписала для нее книгу.

Пройдя в комнату, артистка поздравила Лину Васильевну букетом цветов и села рядом с ней поговорить. Во время разговора они обменялись взаимными теплыми словами привязанности и любви и были несказанно рады видеть друг друга.

Джамала и Лина Костенко / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала и Лина Костенко / © instagram.com/jamalajaaa

В свою очередь счастливая певица при встрече искренне назвала Костенко «музой» и поздравила ее с 96-летием. На редких кадрах Лина Васильевна предстает улыбающейся в нарядном образе и с макияжем. Джамала призналась, что эта встреча стала для нее довольно особенной и большой ценностью.

«Не передать словами, что я чувствую. С днем рождения, Лина Васильевна!» — растрогала звезда поздравлениями.

