Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение" вместо Юлии Саниной

Украинская певица Джамала поделилась, что ей предлагали вести "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

Однако исполнительница отказалась быть ведущей конкурса. Как объяснила артистка, к "Евровидению" нужно было тщательно готовиться, а это заняло бы много времени. В это время Джамала готовила музыкальный альбом QIRIM. Если бы артистка согласилась вести "Евровидение", то премьеру пластинки пришлось бы отложить.

"Мне предлагали вести "Евровидение". Но я понимала, что это будет нереально. Мне нужно было выбирать и полностью отменить премьеру альбома QIRIM. Там жесткая подготовка была. Мы видели, сколько труда в это вложила Юля и выглядела невероятной", — рассказала Джамала "Музвару".

Выступление группы The Hardkiss на "Евровидении-2023" / Фото: скриншот с видео

Наконец место ведущей заняла солистка группы The Hardkiss Юлия Санина. Джамала убеждена, что ее коллега за сценой хорошо справилась со своей работой. Тем временем сама певица тоже появилась на сцене "Евровидения-2023". Артистка в финале конкурса исполнила песню "1944".

Джамала на сцене "Евровидения-2023" / Фото: eurovision.tv

Напомним, недавно Джамала показала фото со своей свадьбы. На снимке счастливая исполнительница исполняла свадебный танец с отцом, которому 6 июля исполнилось 70 лет.

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