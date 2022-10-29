Джамала призналась, что KALUSH Orchestra советовались с ней, прежде чем призвать на "Евровидении" спасти "Азовсталь"

Украинские музыканты очень переживали из-за того, что их слова могут вырезать из эфира.

Украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала поделилась, как триумфаторы конкурса в этом году, группа KALUSH Orchestra спросили у нее совета.

Как вспомнила артистка, украинские музыканты очень хотели обратить внимание мира на события на "Азовстали" и боялись, что их слова могут вырезать из эфира в финале песенного соревнования.

"Накануне "Евровидения" они советовались со мной: "Скажи, события на "Азовстали", наши ребята, закрыты. Скажи, Джа, что мы должны сказать, чтобы нас не оштрафовали". Я говорю: "Вы знаете, что вы должны успеть на последние три секунды в конце". Если успеете это в три секунды вложить, — молодцы. Или порежут. И они так и сделали. Я знаю, что они со многими советовались по поводу именно правил. Я говорю: "Ну заплатим штраф". Хуже всего, что может произойти", — прокомментировала Джамала в интервью украинской новостной группе британского вещателя BBC.

Как известно, KALUSH Orchestra принесли победу Украине на "Евровидении" / Фото: Associated Press

Также исполнительница добавила, что радуется тому, что организаторы "Евровидения" – Европейский языковой союз (EBU) восприняли призыв KALUSH Orchestra адекватно, поскольку конкурс позиционирует себя как аполитичный.

Напомним, что после выступления в грандфинале конкурса "Евровидение-2022" фронтмен группы-представителя Украины Kalush Orchestra – Олег Псюк – призвал мир спасти "Азовсталь". Это было довольно рискованно, учитывая жесткие правила конкурса.

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