Джамала призналась, что KALUSH Orchestra советовались с ней, прежде чем призвать на "Евровидении" спасти "Азовсталь"

Украинские музыканты очень переживали из-за того, что их слова могут вырезать из эфира.
Украинская певица, победительница "Евровидения-2016" Джамала поделилась, как триумфаторы конкурса в этом году, группа KALUSH Orchestra спросили у нее совета.
Как вспомнила артистка, украинские музыканты очень хотели обратить внимание мира на события на "Азовстали" и боялись, что их слова могут вырезать из эфира в финале песенного соревнования.
"Накануне "Евровидения" они советовались со мной: "Скажи, события на "Азовстали", наши ребята, закрыты. Скажи, Джа, что мы должны сказать, чтобы нас не оштрафовали". Я говорю: "Вы знаете, что вы должны успеть на последние три секунды в конце". Если успеете это в три секунды вложить, — молодцы. Или порежут. И они так и сделали. Я знаю, что они со многими советовались по поводу именно правил. Я говорю: "Ну заплатим штраф". Хуже всего, что может произойти", — прокомментировала Джамала в интервью украинской новостной группе британского вещателя BBC.
Также исполнительница добавила, что радуется тому, что организаторы "Евровидения" – Европейский языковой союз (EBU) восприняли призыв KALUSH Orchestra адекватно, поскольку конкурс позиционирует себя как аполитичный.
Напомним, что после выступления в грандфинале конкурса "Евровидение-2022" фронтмен группы-представителя Украины Kalush Orchestra – Олег Псюк – призвал мир спасти "Азовсталь". Это было довольно рискованно, учитывая жесткие правила конкурса.
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