Джамала призналась, как муж отреагировал на ее участие в польских "Танцах со звездами"

В этом году исполнительница Джамала согласилась принять участие в польских "Танцах со звездами".

Но миссия у артистки совсем не развлекательная. Во время своих выступлений знаменитость собирает средства для помощи Украине. А процедура будет проходить следующим образом – пока Джамала выступает на паркете, зрители могут присылать донаты. Поэтому для певицы крайне важно продержаться как можно дольше на шоу.

Джамала с партнером в "Танцах со звездами" Польша / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"В истории "Танцев со звездами" впервые такое событие, когда они собирают деньги во время эфиров: собирают деньги для Украины, собирают деньги для украинцев, которые пострадали от российской агрессии. Для меня это увлечение", — рассказала Джамала в эфире "Сніданок з 1+1".

Джамала с партнером в "Танцах со звездами" Польша / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Кстати, артистка также призналась, как ее муж отреагировал на участие в проекте. Если же любимый артистки не был в восторге от того, что Джамала танцевала в прошлом году на паркете "Танцев со звездами" в Украине, то в этот раз реакция была совсем другой. Сначала муж артисты воспринимал это очень осторожно, сейчас же он понял насколько это важно, в первую очередь для Украины.

Джамала с мужем / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Так, как мой муж – мой менеджер и часть моей команды, он с начала полномасштабной войны делал со мной каждый мой шаг дистанционно, а иногда – выезжал. Он воспринимал это сначала очень осторожно. Почти три месяца мы обсуждали разные моменты – от одежды до песен и настроения, с которым я прихожу на танцы. И он воспринимал это так же совсем иначе, чем украинские "Танцы со звездами". У него нет оснований для ревности, потому что он знает, что я его очень люблю", — поделилась Джамала.

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