Джамала призналась, как муж отреагировал на ее участие в польских "Танцах со звездами"

Украинская певица Джамала рассказала, как на шоу будут собирать деньги для Украины.
В этом году исполнительница Джамала согласилась принять участие в польских "Танцах со звездами".
Но миссия у артистки совсем не развлекательная. Во время своих выступлений знаменитость собирает средства для помощи Украине. А процедура будет проходить следующим образом – пока Джамала выступает на паркете, зрители могут присылать донаты. Поэтому для певицы крайне важно продержаться как можно дольше на шоу.
"В истории "Танцев со звездами" впервые такое событие, когда они собирают деньги во время эфиров: собирают деньги для Украины, собирают деньги для украинцев, которые пострадали от российской агрессии. Для меня это увлечение", — рассказала Джамала в эфире "Сніданок з 1+1".
Кстати, артистка также призналась, как ее муж отреагировал на участие в проекте. Если же любимый артистки не был в восторге от того, что Джамала танцевала в прошлом году на паркете "Танцев со звездами" в Украине, то в этот раз реакция была совсем другой. Сначала муж артисты воспринимал это очень осторожно, сейчас же он понял насколько это важно, в первую очередь для Украины.
"Так, как мой муж – мой менеджер и часть моей команды, он с начала полномасштабной войны делал со мной каждый мой шаг дистанционно, а иногда – выезжал. Он воспринимал это сначала очень осторожно. Почти три месяца мы обсуждали разные моменты – от одежды до песен и настроения, с которым я прихожу на танцы. И он воспринимал это так же совсем иначе, чем украинские "Танцы со звездами". У него нет оснований для ревности, потому что он знает, что я его очень люблю", — поделилась Джамала.
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