Джамала призналась, как находит время побыть с мужем наедине без троих детей

Украинская певица Джамала, которая недавно с Дмитрием Монатиком презентовала песню "Кличу", рассказала о балансе в своей личной жизни.

По словам исполнительницы, во время войны она еще больше стала уделять внимание трем сыновьям. Однако, между тем, она находит время и для себя. В частности, занимается спортом или смотрит фильмы. К тому же, по словам Джамалы, иногда ей с мужем удается побыть наедине. В таком случае певица обращается за помощью к бабушке с дедушкой, а также няне.

Сыновья Джамалы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Работа в одиночестве – это практически невозможно. Мне кажется, вообще с началом полномасштабного вторжения стало отсутствовать понятие личного пространства. Потому что действительно ты не можешь выключиться, не можешь отлучиться, потому что ты должен 24/7 знать, где твои дети. Побыть немного на одиночестве можно опять же во время занятия спортом, или просматривая фильм или сериал. Иногда на выходных мы с мужем отдаем детей бабушке с дедушкой, младший может побыть с няней, и в это время, хоть и ненадолго, но удается побыть одним", — рассказала звезда в интервью NV.

Напомним, недавно политик Дмитрий Кулеба рассказал, чем во время войны занимаются его двое детей.

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