Джамала призналась в обиде на MELOVIN и раскрыла причину

Украинская певица и продюсер Национального отбора на "Евровидение-2026" Джамала призналась, что обижена на исполнителя MELOVIN.

Недоразумения между ними возникли на фоне нацотбора. Дело в том, что артист подавал свою заявку на конкурс. Более того, он даже прошел в лонглист. MELOVIN это публично раскрыл, рассказав, как ему звонила Джамала и поздравляла с этим. Однако певец заявил, что отказался, сославшись на то, что отдает место молодым артистам.

Но Джамала на проекте "Ранок у великому місті" рассказала свою версию событий. Артистка признала, что действительно звонила MELOVIN, но он отказался, поскольку у него якобы концерт. Продюсер нацотбора не скрывает, что это ее оскорбило, ведь певец отнесся безответственно.

Джамала и MELOVIN

"Я написала ему, что я обиделась на него. Я действительно ему позвонила, я действительно его выбрала, но он сказал, что у него там что-то концерт или что-то там...Это не такая история, которой вот так можно распоряжаться! 500 заявок, а ты берешь в последний момент и говоришь, что сори, у меня концерт", - прокомментировала артистка.

Напомним, а тем временем недавно объявили имена девяти финалистов нацотбора на "Евровидение-2026". Последнего участника выберут путем голосования в "Дії".