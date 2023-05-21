Джамала призналась, верит ли в скорейшее возвращение Крыма: "Мне сам Байден пообещал"

Украинская певица Джамала родом из Крыма, поэтому тема оккупации полуострова российскими властями очень болезненная тема для нее.

Однако звезда уверена, что совсем скоро Украина сможет вернуть свои территории. Все эти девять лет она ни на миг не забывала о том, что Крым – это украинская земля.

"Я скажу только за себя. Я это возвращение вижу очень очевидным, очень скоро и я его видела всегда. Для меня никогда не возникал вопрос украинского Крыма, я в этом не сомневалась", – сказала певица в интервью "Бомбардиру".

Певица подчеркнула, что тема Крыма очень важна, ведь враг продолжает манипулировать им. Однако украинцам следует ожидать деоккупации не только ради отдыха, но и ради крупного культурного наследия крымских татар.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Мы хотим говорить только о том, что я был в "Артеке", море и там было классно летом, или мы реально хотим знать этих людей, историю и чувствовать себя как часть мировой истории, каков Крым. Это может звучать очень пафосно, но мне в Киеве, вообще не хватает этой темы.Тема Крыма важна, потому что это огромный и очень лакомый кусочек для России.И мы должны показать всему миру и тем, кто подвергается российской пропаганде — должны доказать, почему Крым наш.Так было и будет ", — подчеркнула Джамала.

Этот важный вопрос Джамала также затронула во время встречи с президентом США Джо Байденом во время визита исполнительницы на премию Центра Кеннеди в декабре 2022 года. По словам звезды, американский лидер дал ей личное обещание, что Крым вернется в Украину.

"Я сказала, что я в буквальном смысле из Киева, встречалась с президентом. Сказала: "Очень хочется поблагодарить за вашу поддержку, и сказать вам, чтобы вы нас не оставляли". Что очень хочется вернуть и Крым, потому что я, например, уже пятая в поколении, в своем роде, которая должна бежать от российской агрессии. Что я украинка крымскотатарского происхождения. Он меня обнял и сказал, что мы все вернем. И я такая, мне сам Байден пообещал. Кайф", — вспомнила Джамала.

Джамала с Джо Байденом / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, что песня Джамала "1944" о депортации крымских татар, с которой она победила на "Евровидении-2016", стала одной из трех лучших песен конкурса.

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