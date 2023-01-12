Джамала продает свое легендарное пианино, чтобы помочь военным: "Моя самая родная вещь"

Украинская певица Джамала продает легендарное пианино, благодаря которому она создала свои альбомы.

Цель, из-за которой исполнительница прощается с ценной вещью, – благородная. Все средства с продажи артистка отдаст на нужды 10-й морской авиационной бригады им. Игоря Бедзая.

"Присоединяюсь к аукциону и делаю это для того, чтобы помочь закрыть потребность 10-й морской авиационной бригады им. Игоря Бедзая в специализированном транспорте, штатных средствах связи, дронах, Starlink и комплектах авиационной гарнитуры и переходников к ним", — поделилась Джамала .

Джамала выставила на аукцион пианино / Фото: instagram.com/jamalajaaa

В целом стартовая цена лота составляет 400 тыс. гривен, а заканчивается аукцион 19 января в полночь.

"На нем были написаны все альбомы. Без преувеличения, моя самая родная вещь и самые родные воспоминания. Это пианино побывало по всем арендованным квартирам. Пережило пандемию. Осталось целым, когда возле дома были взрывы. Словом, пора передать его в надежные руки", — подытожила. Джамала.

Джамала выставила на аукцион пианино / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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