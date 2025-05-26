Джамала продала дом под Киевом: певица назвала причину и где сейчас живет с детьми

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала, которая недавно делилась секретом похудения, поделилась неожиданной новостью - она продала дом, который начала возводить в пригороде Киева.

Как рассказала артистка в новом выпуске проекта "Люкс ФМ", приобрести собственный дом было ее давней мечтой. В 2021 году она ее воплотила - решилась купить участок в селе Крюковщина, что под Киевом. Площадь территории составляла 1200 квадратных метров. К тому же район давно стал любимым местом жительства многих украинских звезд. Там живут, в частности, Дмитрий Монатик, Анастасия Приходько и другие представители шоу-бизнеса.

Однако, несмотря на масштабность замысла, Джамала решила отказаться от планов на строительство и продала дом. Причину такого решения многодетная мама объяснила просто и честно - неоправданная трата ресурса во время войны.

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Джамала с семьей / © instagram.com/jamalajaaa

"К сожалению, мечта была неисполнима, потому что это много требовало всего, а это не ко времени. Вот конкретно не ко времени", - прокомментировала исполнительница.

Певица также призналась, что сейчас живет в столице вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и тремя сыновьями - Эмиром, Селимом и Алимом. Семья живет в уютной киевской квартире, которую очень ценит.

"Пока мы живем в нашей привычной квартире и очень ее любим", - добавила Джамала.

Напомним, недавно жена ведущего Владимира Остапчука заявила о продаже собственного бизнеса и раскрыла причину.

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