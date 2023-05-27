Джамала прокомментировала разрыв отношений с экс-продюсером Игорем Тарнопольским: "Тяжелая тема для меня"

Певица Джамала откровенно рассказала о разрыве сотрудничества с продюсером Игорем Тарнопольским и музыкальной компанией Enjoy! Records.

Уже несколько лет исполнительница и продюсер не могут найти общий язык из-за прекращения совместной работы. Как поделилась Джамала, эта тема очень непроста для нее, ведь она не хотела, чтобы прекращение работы с Тарнопольским было именно таким.

"Это очень трудная тема для меня. Я не говорила об этом и не хочу говорить. Так, как мы разошлись с Игорем, это не входит ни в какие этические или профессиональные рамки. К сожалению. Так долго работать вместе и с моей стороны я пыталась сделать акценты только на хороших кейсах, которые у нас были — а они были", — поделилась Джамала в интервью Go West.

Игорь Тарнопольский и Джамала / Фото: instagram.com/igor.tarnopolskyy

По словам певицы, они с экспродюсером продолжают решать вопросы авторских прав, в том числе в судебной плоскости.

"Это продолжается. Мы не поставили точки в этой истории. И в судебном порядке так же", — отметила Джамала.

Игорь Тарнопольский и Джамала / Фото: instagram.com/igor.tarnopolskyy

Напомним, что в 2021 году Джамала и Тарнопольский прекратили сотрудничество. В августе того же года из YouTube-канала внезапно исчезли все ее клипы, выпущенные после 2018 года. Тогда, по словам певицы, у нее не было доступа к аккаунту на стреминговой платформе. Позже Тарнопольский заявил, что Джамала путем обмана и манипуляций расторгла контракт.

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