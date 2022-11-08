Джамала прокомментировала свою победу в голосовании за жюри нацотбора на "Евровидение-2023"

Певица Джамала отреагировала на то, что одержала победу в голосовании за жюри нацотбора на "Евровидение-2023".

Исполнительница призналась, что сама не ожидала, что украинцы в шестой раз позволят ей решать судьбу вокалистов на отборе на песенный конкурс. Джамала заверила, что для нее сидеть среди членов жюри – очень большая ответственность.

"В этом году люди выбирали жюри и это очень круто. Позвонил по телефону Дима Шуров, который является музыкальным продюсером нынешнего нацотбора, поздравил. И для меня это большая ответственность. Из соцсетей я узнала, что уже в шестой раз буду сидеть в жюри нацотбора. Я не ожидала и не планировала., что это будет так долго. Мы, кстати, с Юлей Саниной уже пообщались по конкурсу, с Тополей – еще нет", — поделилась Джамала в эфире "Сніданку з 1+1".

Напомним, что в этом году членов жюри нацотбора на "Евровидение-2023" украинцы выбирали путем голосования в приложении "Дія". В итоге победу одержали Джамала, Юлия Санина и Тарас Тополя.

Впрочем, не все остались довольны таким результатом – в Сети многие пользователи выразили свое недовольство выбранными артистами. Также свое возмущение показала Тина Кароль, также присутствовавшая среди кандидатов.

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