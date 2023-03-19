Джамала проникновенно зачитала злободневное стихотворение легендарной Лины Костенко

Певица Джамала поделилась своим проникновенным исполнением стихотворения легендарной украинской поэтессы Лины Костенко.

Сегодня, 19 марта, украинская писательница отмечает свое 93-летие. В честь праздника Джамала вместе с юной актрисой Lady Kira она зачитала злободневные строчки автора. Проникновенное видео Джамала поделилась в своем Instagram.

"С днем рождения, прекрасная и несравнимая Лина Васильевна", — поздравила поэтесса исполнительница.

В исполнении певицы прозвучало стихотворение Костенко, которое она написала еще в 2015 году, когда российская армия уже начала свое вторжение в Украину.

"І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви".

Поклонники Джамалы поблагодарили исполнительницу за такое прочтение стихотворения Костенко и также присоединились к поздравлениям с 93-летием поэтессы.

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