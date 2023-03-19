Джамала проникновенно зачитала злободневное стихотворение легендарной Лины Костенко

Артистка поздравила поэтесса с днем рождения.
Певица Джамала поделилась своим проникновенным исполнением стихотворения легендарной украинской поэтессы Лины Костенко.
Сегодня, 19 марта, украинская писательница отмечает свое 93-летие. В честь праздника Джамала вместе с юной актрисой Lady Kira она зачитала злободневные строчки автора. Проникновенное видео Джамала поделилась в своем Instagram.
"С днем рождения, прекрасная и несравнимая Лина Васильевна", — поздравила поэтесса исполнительница.
В исполнении певицы прозвучало стихотворение Костенко, которое она написала еще в 2015 году, когда российская армия уже начала свое вторжение в Украину.
"І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви".
Поклонники Джамалы поблагодарили исполнительницу за такое прочтение стихотворения Костенко и также присоединились к поздравлениям с 93-летием поэтессы.
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