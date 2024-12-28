Джамала раскрыла, сколько кг набрала во время третьей беременности, и как сейчас возвращается в форму

Украинская певица Джамала рассказала о своей форме после третьих родов.

Исполнительница признается, что во время вынашивания под сердцем сына Алима значительно набрала вес. И на момент родов к ее привычному весу прибавилось еще 20 кг. Артистка говорит, что сначала корила себя за это, но потом просто взяла все под контроль.

Поэтому почти через полгода после рождения у певицы третьего ребенка она взялась за возвращение форм, которые были до родов. В результате активно начала следить за своим режимом. В частности, включила в свою рутину физические нагрузки и сбалансированное питание. Кроме того, признается, что вечером не переедает.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Во время беременности набрала 20 кг. Я иногда себя ругаю, но иногда себя и жалею. Конечно, занимаюсь пилатесом, йогой, стараюсь сбалансированно питаться. После 18:00 стараюсь больше не есть", — поделилась певица в комментарии программе "Неймовірна правда про зірок".

Напомним, недавно о своей резкой потере веса заговорила певица Елена Тополя, она же Alyosha. Звезда призналась, что на это повлияло и какова была реакция ее мужа Тараса Тополи.

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