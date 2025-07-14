Джамала рассекретила, что будет выбирать победителей "Грэмми" и как будет влиять на мировую музыку

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала рассекретила новое важное достижение в своей музыкальной карьере.

Исполнительница в Instagram рассказала, что стала членом академии "Грэмми". Отныне артистка может голосовать и выбирать лауреатов престижной музыкальной премии. Певица говорит, что это очень важное достижение. В частности, это признание творческих достижений артистки, а также это дает возможность влиять на формирование музыки в целом.

"Отныне я имею право голоса в самой престижной музыкальной премии мира - Grammy Awards. Почему это так важно для меня? Потому что это - не просто титул. Это - признание твоего профессионального веса. Это - доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это - возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт", - делится исполнительница.

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Джамала стала членом "Грэмми" / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала говорит, что это также важно и для украинской музыки. Ведь песни украинцев больше будут слышать в мире. Исполнительница считает, что в Украине немало талантливых художников. Поэтому, украинская музыка должна звучать в мире: на самых известных сценах и престижных премиях.

"Это возможность быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало. Возможно, я иногда кажусь слишком мечтательной, но я искренне верю - украинская музыка должна быть услышана. На самых известных сценах. В самых высоких залах. В разговорах, определяющих будущее индустрии", - добавила артистка.

Напомним, недавно Джамала опубликовала трогательное видео с отцом. Артистка показала, как они вместе поют.