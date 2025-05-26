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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
142
Время на прочтение
2 мин

Джамала рассекретила, как возвращает свое тело в форму после третьих родов: "У меня без кипиша"

Певица год назад в третий раз стала мамой. Сейчас Джамала возвращает свое тело в ту форму, которая была у нее до беременности. Артистка раскрыла, что для этого делает.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала рассекретила, как возвращает свое тело в форму после рождения третьего ребенка.

Год назад исполнительница стала многодетной мамой. Артистка родила третьего сына. Сейчас же певица возвращает свое тело в ту форму, которая была у нее до беременности. Джамала в комментарии для "Люкс ФМ" признается, что пока что не достигла своей цели. Впрочем, певица не мучает себя, ведь уверена, что всему свое время.

Тем не менее, артистка регулярно занимается спортом, а также йогой. Кроме того, исполнительница придерживается диеты, точнее Джамала ест все, что пожелает, но в малом количестве и считает калории. Знаменитость убеждена, что сначала стоит дать своему телу отдохнуть.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

"Все вместе (диеты и спорт - прим. ред.). Я понемногу возвращаюсь в форму. Я сказала так, что на самом деле после беременности за год ты восстанавливаешься. Я еще не вернулась окончательно к своей форме. Считаю калории, но стараюсь есть все, что хочу. Спорт, йога и пилатес был. Но на самом деле, я очень рада, что у меня без кипиша. Иногда женщины просто загоняются. Они даже не хотят слышать о детях из-за того, что они поправились. Не слушайте никого! Поправилась - похудела", - отметила артистка.

Напомним, недавно самому младшему сыну Джамалы исполнился годик. Артистка нежно поздравила мальчика с праздником и показала его редкие фото.

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Дата публикации
Количество просмотров
142
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