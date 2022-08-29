Джамала рассказала, как живут ее знакомые в оккупированном Крыму: "Они радуются, когда взрывается"

Певица Джамала рассказала о своих знакомых, которые после 2014 года остались жить в аннексированном Россией Крыму.
Украинская исполнительница Джамала, которая родом из Крыма, после оккупации наотрез отказалась туда ездить.
Впрочем, некоторым ее знакомым все-таки пришлось там остаться. Как признается исполнительница, им там сложно, и они всей душой ждут возвращения в Украину.
"Им сложно… Им сложно эмоционально. Да, они приспособились. Да, они работают. И им очень сложно… Потому что там все знают, вся почва, даже кровь знает о том, что от России никогда в Крыму нам не было хорошо. Никогда! Нам с ними (ред. – россиянами) не одной дорогой", — рассказала исполнительница в интервью "УП".
Джамала поделилась, что ее знакомые радуются, когда на оккупированном полуострове раздаются взрывы и горит российская техника. Они верят, что Украина вскоре освободит Крым.
"Они говорят, что они ждут. Они даже радуются, когда взрывается. Они даже шутят о том, что что-то нам было грустно, мы не чувствовали, как вы там. Это, конечно, шутка. Они знают, они ожидают", — добавила певица.
Сама же Джамала тоже верит, что все оккупированные территории вскоре будут освобождены от российских оккупантов. Впрочем, исполнительница не хочет, чтобы погибали невинные люди.
"Как человеку, как женщине мне действительно хотелось бы избежать потерь. Больше всего я боюсь – это действительно. Я не хочу, чтобы гибли люди. Но я не знаю, как будут дальше происходить события. Но то, что все наше должно вернуться – это точно", — призналась знаменитость.
Напомним, недавно Джамала обратилась к поклонникам с необычной просьбой. Она попросила переводить средства в благотворительные фонды, которые собирают помощь для бойцов ВСУ.
Читайте также: