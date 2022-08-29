Джамала рассказала, как живут ее знакомые в оккупированном Крыму: "Они радуются, когда взрывается"

Певица Джамала рассказала о своих знакомых, которые после 2014 года остались жить в аннексированном Россией Крыму.

Украинская исполнительница Джамала, которая родом из Крыма, после оккупации наотрез отказалась туда ездить.

Впрочем, некоторым ее знакомым все-таки пришлось там остаться. Как признается исполнительница, им там сложно, и они всей душой ждут возвращения в Украину.

"Им сложно… Им сложно эмоционально. Да, они приспособились. Да, они работают. И им очень сложно… Потому что там все знают, вся почва, даже кровь знает о том, что от России никогда в Крыму нам не было хорошо. Никогда! Нам с ними (ред. – россиянами) не одной дорогой", — рассказала исполнительница в интервью "УП".

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала поделилась, что ее знакомые радуются, когда на оккупированном полуострове раздаются взрывы и горит российская техника. Они верят, что Украина вскоре освободит Крым.

"Они говорят, что они ждут. Они даже радуются, когда взрывается. Они даже шутят о том, что что-то нам было грустно, мы не чувствовали, как вы там. Это, конечно, шутка. Они знают, они ожидают", — добавила певица.

Сама же Джамала тоже верит, что все оккупированные территории вскоре будут освобождены от российских оккупантов. Впрочем, исполнительница не хочет, чтобы погибали невинные люди.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Как человеку, как женщине мне действительно хотелось бы избежать потерь. Больше всего я боюсь – это действительно. Я не хочу, чтобы гибли люди. Но я не знаю, как будут дальше происходить события. Но то, что все наше должно вернуться – это точно", — призналась знаменитость.

Напомним, недавно Джамала обратилась к поклонникам с необычной просьбой. Она попросила переводить средства в благотворительные фонды, которые собирают помощь для бойцов ВСУ.

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