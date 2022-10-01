Джамала рассказала, куда перевезла маленьких сыновей и зачем это сделала

К "Сніданку з 1+1" присоединилась украинская певица Джамала, которая является участником польской адаптации проекта "Танцы со звездами" и делает все для того, чтобы о войне в Украине за границей не забывали.

После каждого выступления Джамалы на польских "Танцах со звездами" средства, изъятые из SMS-голосов за ее пару с Яцеком Йешке, присылают в поддержку Украины.

В последнем эфире, танцуя танго, Джамала завоевала максимальное большинство баллов – 40. В эксклюзивном включении с "Сніданком з 1+1" на ТЕТ она рассказала, что через пять недель участия поймала себя на мысли, что очень эмоционально зависима от происходящих на Родине событий.

"На прошлой неделе у меня был пасодобль, было ощущение, что все, я не могу никак ни танцевать, ни улыбаться, ни находить нужные слова. Я неотъемлемая часть своей страны, когда слышу положительные новости – у меня и ноги крепче, и плечи раскрываются. А слышу что-то плохое – бывает и грустно, отчаяние и даже слезы. Однако меня вдохновляет, что впервые на проекте инициировали возможность сбора средств. Польша постоянно говорит об Украине", — прокомментировала певица.

Джамала в польских "Танцы со Звездами": где суровее судьи и как поляки поддерживают украинцев

Джамала призналась, что следующим испытанием на паркете для нее станет румба. И добавила: "Я всегда боялась этого танца. Но будем готовиться".

Польские зрители проекта активно поддерживают украинскую певицу. По ее словам, они уже неоднократно выражали свое желание по поводу ее победы. Однако Джамала акцентирует, что имеет совсем другую миссию на польских "Танцах". Также певица получает и упреки в участии в украинском проекте, ведь имеет уже определенный опыт.

"Я смеюсь над этим. Да, сначала я чувствовала себя более уверенной, но от того, что я принимала участие в украинских "Танцах со звездами" — я не становлюсь от этого профессиональной танцовщицей. Мой партнер Антон Нестерко 25 лет профессионально занимался танцами, так же и Яцек Йешке. Это другая профессия, которой ты должен овладеть за два дня. Мы даже ставили эксперимент с Яцеком, смогу ли я его за два дня научить петь. Получилось ли? Ну, может, одну фразу", — отметила Джамала.

Джамала и Яцек Ешке / Фото: instagram.com/tanieczgwiazdami

Несмотря на пребывание за границей, певица ощущает невероятную поддержку украинцев. В Варшаве она встречалась с LAUD, KOLA, Jerry Heil, Аленой Гудковой, а танцовщица Яна Цыбульская даже давала ей советы в тренировочном зале.

Родные Джамалы также активно поддерживают и гордятся ее достижениями в проекте. Кроме того, певице уже удалось перевести и детей в Варшаву. Она комментирует: "Сейчас мне полегче, дети со мной".

Джамала с детьми

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