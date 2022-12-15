Джамала рассказала, о чем говорила с Байденом во время встречи в Вашингтоне и как советовалась с Зеленским

Во время своей поездки в Вашингтон артистка пообщалась с президентом США.

Украинская певица Джамала недавно вернулась из Вашингтона, США, где имела ряд встреч на высшем уровне.

Как рассказала артистка в телемарафоне "Единые новости", ее пригласили на престижную церемонию 45th Annual Kennedy Center Honors, которой награждают знаменитостей за их вклад в развитие американской культуры. В частности, Джа встретилась с актерами Джорджем Клуни, которого отметили этой наградой, Джулией Робертс, а также с ключевыми американскими политиками – президентом Джо Байденом, спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Джамала и Джулия Робертс / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала с Джорджем и Амаль Клуни / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала и Нэнси Пелоси / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала и Энтони Блинкен / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джа поделилась, что ее пригласили спеть песню U2 для U2. Наша звезда закрывала церемонию своим выступлением вместе с Hozier и кантри певицей Бренди Карлайл.

Джамала поделилась, что прежде чем ехать в США, у нее также была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским:

"С Энтони Блинкеном имела возможность поговорить об Украине. Накануне я встречалась с нашим президентом Владимиром Зеленским. И, как бы это странно ни звучало, но для меня важно было спросить, что еще можно сказать, добавить", — объяснила певица.

Также Джамала откровенно призналась, что после личного разговора с Джо Байденом у нее появилось ясное понимание, что мы победим. Впрочем, что сказал Джа президент Соединенных Штатов, она рассказать не смогла:

"Я его поблагодарила. Потому что я знаю, что он, как никто, чувствует Украину, испытывает нашу боль, знает о чем все наши потребности. После нашего разговора у меня возникло абсолютное понимание, что мы победим. Я не могу вам сказать всех вещей. Но точно была надежда. Да, это мне Байден сказал. Лично сказал, на ушко. После того, как он услышал, что я из Крыма, он сказал... Он обнял меня так крепко, что охрана подошла, испугалась", — рассказала Джамала.

Напомним, ранее Джамала рассказывала, как прошло ее совместное выступление с U2 во главе с легендарным Боно в Вашингтоне.

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