Джамала рассказала о гибели близкого человека на войне: "Я в отчаянии"

Трагедия произошла в жизни украинской певицы Джамалы – на войне погиб ее близкий друг.

Исполнительница и Сейран Кадыров дружили еще с детства, ведь выросли в одной деревне. Парень всегда поддерживал будущую певицу и был для нее как брат.

"Сегодня под Бахмутом погиб мой близкий друг. Из моей деревни Кучук-Озень в Крыму. Друг детства, друг нашей семьи. Сейран Кадыров. Спецподразделение "Крым" ГУР МО. Помню, что в детстве Сейран с его младшим братом всегда были нашей охраной, куда бы мы ни пошли с девочками. Брата у меня не было, но был Сейран. Все знали, что с нами шутки плохи. Никто не обижал меня. Благодаря его увлечению спортом, физической форме, темпераменту и смелости никто и не осмеливался сказать что-то не то", — вспомнила в Instagram Джамала.

Артистка поделилась фотографиями друга, а также вспомнила, как в детстве его отец поверил в ее певческий талант и помогал учиться музыке.

"Его отец, Али Кадыров, был первым, кто поверил в меня, занимался со мной, открыл мир музыки и писал детские песни. Тогда наши семьи сдружились. На третьем фото вы можете увидеть, как мы проводили его в армию. Сейран тоже очень любил музыку и имел хороший вкус", — поделилась артистка.

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У друга Джамалы остались дочери и жена. Певица призналась, что очень болезненно переживает потерю близкого человека, а также попросила всех небезразличных помочь семье погибшего.

"Он воспитывал троих дочерей. Младшей два годика. Невероятный человек! Был и останется таким в моей памяти навсегда. Нет слов, чтобы передать всю мою ярость. Я в отчаянии. Сочувствую всей семье.. Очаровательным дочерям и жене Елене", — написала Джамала.

Напомним, в начале января Джамала также поделилась печальным известием и сообщила о смерти своего друга-композитора Сергея Круценко.



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