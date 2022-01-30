Джамала рассказала о непростом прошлом году: "Болезни, потери и разочарования"

Артистка улетела на отдых без мужа и детей.

Украинская певица Джамала решила перезагрузиться после насыщенных трудовых будней.

Исполнительница улетела отдыхать без мужа и детей. Пока звезда летела самолетом в Шри-Ланку, думала об итогах прошлого года.

В общем, в сторис на странице в Instagram Джамала поделилась, что 2021 год оказался для нее непростым. Исполнительница поделилась, что в прошлом году она испытала немало разочарований и неоправданных надежд.

"Трудный год во всех смыслах. Болезни, потери, столько разочарований и неоправданных надежд, и снова разочарований. А возможно, просто много ожиданий", — поделилась своими мыслями Джа.

Джамала подвела итоги прошлого года / instagram.com/jamalajaaa

Также артистка рассказала, что слишком многое отдает сил работе. Кроме этого, певица говорит, что уделяет свое внимание тем, кому, возможно, это совсем и не нужно.

"Я 24/7 отдаю всю себя работе, чем бы я ни занималась. Я столько отдаю своей любви всем. Очень много любви и внимания. Возможно, даже тем, кому это совсем не нужно", — поделилась исполнительница.

Джамала подвела итоги прошлого года / instagram.com/jamalajaaa

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