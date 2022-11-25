Джамала рассказала о разрушенном оккупантами кафе мужа в центре Киева: "Это было начало рабочего дня"

Артистка рассказала, приносит ли бизнес сейчас прибыль ее семье.

Украинская певица Джамала рассказала о полностью разгромленом кафе мужа Бекира в центре Киева во время ракетных обстрелов 10 октября.

В программе ЖВЛ артистка поделилась, что в тот день в заведении едва не погибли люди.

"Там действительно все разбито и оборудование пострадало, стекло. Но это такое. Там же начался день и пришедшие бариста вышли на перерыв или покурить. Они вышли – это было начало рабочего дня. И это главное. Главное, что все живы ! Кто-то поранился, но они живы", — сказала артистка.

JAMALA: "Мы сегодня освещаем мир своей смелостью"

Уже на следующий день кофейня заработала. Весь персонал и благотворительный фонд, с которым сотрудничает заведение, помогли восстановить здание. Бизнес, говорит Джамала, сейчас не приносит прибыли, но они работают, чтобы дать рабочие места людям.

Напомним, ранее Джамала прокомментировала свою победу в голосовании за жюри нацотбора на "Евровидение-2023". Как призналась исполнительница, для нее стали неожиданностью подобные результаты.

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