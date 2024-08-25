Джамала рассказала о трудностях в статусе многодетной мамы и как ей помогает муж: "Очень тяжело"

Украинская певица Джамала рассказала об изменениях в жизни после появления в семье третьего сыночка Алима.

Звезда признается, что статус многодетной мамы дается ей непросто, несмотря на то что на первый взгляд кажется, что она успевает все. Джа отмечает, что пытается уделить внимание всем трем сыновьям и балансировать между работой и семьей.

"Материнство – это такой труд. Каждый раз после грудного вскармливания ты будто отпахал в зале два часа. До этого ты должен пополнить запасы. Это сто процентов жертва ради ребенка. Старший Эмир идет в школу, средний, которому четыре, – садик. Алим постоянно со мной. У каждого свой тайм-менеджмент. То есть ты понимаешь, во сколько встать старшему, среднему… Они понимают, что я полностью их. Конечно, еще отец должен получить свою порцию попечительства. Поэтому я стараюсь сейчас действительно балансировать", - поделилась артистка в интервью "Ближче до зірок".

Джамала со старшими сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

В то же время упростить некоторые задачи в плотном графике Джамале помогает ее муж, бизнесмен Бекир Сулейманов. Как признается, исполнительница, он всегда пытается дать ей отдохнуть и сконцентрироваться на творчестве. Тем не менее, артистка рассказала, что с появлением третьего сына Алима она чувствует себя несколько спокойнее по сравнению с предыдущими сыновьями и дает себе время на восстановление, несмотря на отсутствие какой-либо помощи в виде нянь.

"Он (муж – прим. ред.) занимается всеми моими делами и наоборот он мне говорит, когда будет новая песня. Говорит: "Давай я освобожу тебе время, возьму лишний раз малыша". Но это здесь так не работает, потому что тебе нужно освободить свое пространство в голове. А когда ты заботишься круглосуточно о детях, то это очень тяжело. Поэтому я на этот раз более расслабленная, позволила себе не торопиться. Всё будет нормально. Очень счастлива, что все заботы о детях сейчас мы делим даже не пополам, а больше всего на муже. Мы пока справляемся сами", - объяснила Джамала.

Напомним, недавно звездный отец, певец Виталий Козловский приехал из военных командировок и показал своего подросшего 6-месячного сына.

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