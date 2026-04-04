Джамала рассказала о жутком ДТП и скандале с виновницей: "Она отмораживалась"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала, которая недавно рассказывала о задержании в аэропорту, впервые поделилась историей серьезного ДТП, в которое попал ее автомобиль.

По словам звезды, инцидент случился еще в начале осени прошлого года и стал настоящим испытанием для всей семьи. В момент аварии за рулем находился водитель певицы — он как раз отвез детей. В это время в авто на большой скорости врезалася женщина за рулем. Удар был настолько мощным, что «машина не подлежала ремонту».

Джамала призналась, что этот автомобиль имел особое значение и был не «роскошью», а служил импровизированным укрытием во время ночных вражеских обстрелов.

«Машина для меня — это бомбоубежище. Там все обустроено: мы раскладываем багажник и все ложимся, дети там спят», — поделилась певица в интервью Маше Ефросининой.

После потери авто семье пришлось искать альтернативу — ночевать на паркинге, что, по словам артистки, негативно повлияло на ее здоровье: «Я всего одну ночь поспала на матрасах в паркинге — и серьезно заболела на две недели».

Отдельное возмущение вызвало поведение виновницы ДТП. Узнав, кому принадлежит авто, женщина перестала выходить на связь. Сначала Джамала пыталась уладить ситуацию мирно, однако безрезультатно. В конце концов певица пригрозила обнародовать все доказательства инцидента в публичном пространстве. И после этого ситуация сдвинулась с места и конфликт удалось урегулировать.

«Она отмораживалась. Ей уже сказали, чья это машина — и она исчезла. Я звонила и просила что-то делать, потому что я была месяц без „бомбоубежища“. Для меня авто — это наше все. Она просто бросила трубку. Тогда я должна выйти в медиапространство и будет не по-хорошему. Но она все поняла и мы уладили ситуацию. Но в тот момент я готова была разорвать, потому что там была 100% ее вина. Для меня это было странное поведение», — рассказала артистка.

Напомним, недавно блогер Даша Евтух шокировала, как Россия разбомбила ее дом в Полтаве, и показала разрушенное имущество.