Джамала растрогала песней-посвящением мужу, в которой раскрыла всю правду об их отношениях

Джамала

Реклама

Украинская певица и автор песен Джамала представляет новый студийный альбом "Рух мій" - глубоко личную, эмоциональную и честную работу, которая стала продолжением ее музыкальной вселенной.

"Рух мій" - это не просто название, а концепция. Она звучит как формула жизни, как элемент, существующий внутри человека - как магний или натрий, которые поддерживают баланс. Это о внутреннем движении, без которого не существует жизни.

Альбом состоит из 10 историй и одного бонус-трека, которые рождались в разные периоды жизни артистки - от демо, созданных более пяти лет назад, до новых композиций, отражающих ее сегодняшнее состояние. Некоторые песни ждали своего часа еще с периода пандемии, другие - появились как мгновенная реакция на пережитые эмоции.

Реклама

"Рух мій" - это откровенная рефлексия об отношениях, одиночестве и трансформации внутреннего мира. Здесь сочетаются нежность и любовь с новой, более резкой интонацией Джамалы.

"Здесь много нежности, много любви, но вместе с тем - новая я, более резкая. Видимо, потому что я могу позволить себе говорить правду. Это абсолютная рефлексия в "Замовкни", "Ми ховаємося", и абсолютная откровенность во "Флірт" и "Сонячна система", - говорит артистка.

Один из центральных треков альбома - "Флірт" - имеет особую историю. Это песня, которая родилась как демо еще 10 лет назад - в день знакомства Джамалы с ее будущим мужем Бекиром. Это композиция о первом импульсе чувств - тонком, честном, беззащитном. Она звучит как фиксация мгновения, которое впоследствии переросло в настоящую историю любви.

Второй фокус-трек - "Сонячна система" - также посвящен отношениям Джамалы с ее мужем Бекиром. Это песня-метафора, где любовь раскрывается через образы космоса. Это история о балансе, притяжении и разности, которые создают единую систему - как во Вселенной, так и в отношениях. И это первый альбом, где именно так много песен посвящено мужу Джамалы - Бекиру.

Реклама

"Для меня отношения двух людей - это загадка не менее сложная и до сих пор неисследованная, чем космос. Как будто веками люди изучают и чувства, и планеты, и солнце - но все равно остается что-то, что не подвластно человеческому разуму. Так что да, это целая система. Это паутина связей - хрупкая и сильная одновременно. Без ожогов не бывает, но и без поддержки - тоже. И где-то в этой бесконечной внутренней галактике есть момент, когда ты против всех - но точно выбираешь друг друга", - говорит артистка.

