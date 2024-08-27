Джамала с крошечным сыном поплавала в бассейне и рассекретила свой самый лучший подарок на 41-летие

Также артистка показала, как ее с праздником поздравил муж.

Сегодня, 27 августа, в украинской певицы Джамалы важный праздник. Исполнительница празднует день рождения.

По случаю 41-летия в своем Instagram артистка опубликовала пост, где рассказала о лучшем презенте. Джамала отметила, что самый ценный подарок, который она сделала, это родила третьего сына. Пост артистка дополнила снимком с крошечным малышом. В частности, певица показала, как с 3-месячным сынишкой плавала в бассейне.

"Лучшее, что я могла себе подарить на новый год, — у меня есть. Еще бы победы, и все! Однажды услышала выражение известного чайлдфри дизайнера Карла Лагерфельда: "Дети рядом предоставляют вам лишних сто лет". Ничего не знаю об этом. Мне кажется наоборот. С тобой рядом я выгляжу на 23. С днем рождения меня! Спасибо, что жива, силам ВСУ", — поделилась артистка.

Джамала с младшим сыном / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала показала, как ее с праздником поздравил супруг Сеит-Бекир Сулейманов. Возлюбленный исполнительници опубликовал их совместное фото. Также он отметил, что лучше – еще впереди, а они с сыновьями сделают все возможное, чтобы осчастливить певицу.

"С твоим днем! Люблю тебя безгранично! Самое интересное впереди. От нашего мужского большинства", — адресовал артистке муж.

Джамала с мужем / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно Джамала поделилась, с какими трудностями столкнулась, когда стала многодетной мамой. Также артистка поделилась, как ей помогает муж.

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