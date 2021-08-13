Джамала с мужем и сыновьями приехала на открытие именной звезды в центре Киева

Сбылась мечта артистки.

Украинская певица Джамала, которая недавно очаровала пением вместе с родной сестрой, поделилась радостной новостью.

На своей странице в Instagram счастлива артистка опубликовала пост, в котором сообщила, что у нее появилась именная звезда на "Площади звезд" возле ТРЦ "Гулливер" в Киеве. На торжественном открытии компании Джамале составили ее муж Сеит-Бекир Сулейманов, а также двое сыновей Эмир-Рахман и годовалый Селим-Гирея.

семья Джамалы / instagram.com/jamalajaaa

Также певица отметила, что мечтала об этом событии 11 лет.

"Когда-то, 11 лет назад, когда я стояла в Лос-Анджелесе на Hollywood Walk of Fame и рассматривала звезды, я сфотографировалась и визуализировали, что однажды такая появится и у меня. И вот, это случилось! Счастливая, благодарна и вдохновенная, ведь теперь мое имя запечатленное в центре уже родного Киева ", — написала под постом исполнительница.

Джамала с семьей / instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала поблагодарила своих поклонников за поддержку и за то, что верили в нее и слушали ее песни.

"Это не только моя звезда, но и всех JAMALA birds, моих птичек, всех людей, которые на протяжении многих лет слушали меня, любили, работали со мной. Впереди — еще больше, ярче и масштабнее. Люблю!" — сообщила артистка.

Напомним, сейчас Джамала радует своих поклонников новыми песнями. Недавно исполнительница рассказала о неожиданном дуэте с TAYANNA. Вместе они записали песню "Моя земля".

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