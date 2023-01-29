Джамала с расстроенным видом обратилась к фанам: "Мой январь оказался очень сложным"

Украинская певица Джамала записала видеообращение к своим поклонникам и поделилась переживаниями.

Последний месяц оказался для артистки сверхсложным. Несмотря на плохие новости, всколыхнувшие всю Украину, Джамала переживает личные потери — сначала умер ее товарищ, композитор Сергей Круценко, а через две недели на фронте погиб ее друг детства Сейран Кадыров.

Все это время Джамалу активно поддерживали ее поклонники. Именно поэтому певица решила обратиться к ним в сторис в Instagram.

"Очень хотелось вас всех поблагодарить за вашу поддержку. Мой январь, который условно я называла семейным — мама, папа, сестра, дети, — оказался очень сложным. Кроме того, что постоянно ужасные новости, еще и личные потери. Сначала Сергей, потом Сейран ... Благодаря вам я очень чувствовала поддержку. Благодарю вас за ваши комментарии и вашу любовь. Обнимаю и люблю", — сказала Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала откровенно рассказала фанам, что до сих пор эмоционально "проживает" 24 февраля и начало полномасштабной войны.

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